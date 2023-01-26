https://news.day.az/officialchronicle/1531767.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Мексики в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Мексики в Азербайджане
26 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Мексики в стране Марии Виктории Ромеро Кабальеро.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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