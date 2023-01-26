Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор способствует развитию всего региона

Южный газовый коридор связывает наши страны и способствует развитию всего региона, является проектом, представляющим общий интерес.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Греческой Республики в нашей стране Христосом Каподистриасом.

Глава государства также отметил, что Греция играет роль транзитной страны в доставке азербайджанского газа в другие европейские страны.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил участие в церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария и подчеркнул важность вклада этого проекта в энергетическую безопасность Европы.

Глава государства отметил наличие широких возможностей для развития сотрудничества между нашими странами не только в энергетической, но и в других сферах.