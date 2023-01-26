Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор способствует развитию всего региона
Южный газовый коридор связывает наши страны и способствует развитию всего региона, является проектом, представляющим общий интерес.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Греческой Республики в нашей стране Христосом Каподистриасом.
Глава государства также отметил, что Греция играет роль транзитной страны в доставке азербайджанского газа в другие европейские страны.
Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил участие в церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария и подчеркнул важность вклада этого проекта в энергетическую безопасность Европы.
Глава государства отметил наличие широких возможностей для развития сотрудничества между нашими странами не только в энергетической, но и в других сферах.
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