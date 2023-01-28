Состоялась встреча президентов Азербайджана и Египта один на один

28 января после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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