https://news.day.az/officialchronicle/1532565.html Подписаны азербайджано-египетские документы - ФОТО
Подписаны азербайджано-египетские документы - ФОТО
28 января состоялась церемония подписания документов после завершения встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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