https://news.day.az/officialchronicle/1532635.html Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Египтом должно быть углублено и расширено
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Египтом должно быть углублено и расширено
Сотрудничество между Азербайджаном и Египтом должно быть углублено и расширено.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 28 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного выступления с заявлениями для прессы с Президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси.
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