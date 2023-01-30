https://news.day.az/officialchronicle/1533065.html В Будапеште состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева - ФОТО
В Будапеште состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева - ФОТО
30 января в столице Венгрии Будапеште состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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