https://news.day.az/officialchronicle/1533217.html Президент Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
Президент Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
Я поручил всем членам нашей делегации быть на постоянной связи с коллегами для решения важных вопросов двусторонней повестки дня.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в Будапеште на встрече с Президентом Венгрии Каталин Новак в расширенном составе.
"Конечно, на первом месте в нашей повестке дня стоит энергетика. И сегодня мы подпишем важный Меморандум о взаимопонимании, который я считаю очень важным шагом, поскольку это первый документ, который будет подписан для того, чтобы дать старт деятельности в сфере поставок природного газа", - отметил глава государства.
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