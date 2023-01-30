Президент Ильхам Алиев: Основополагающими факторами, объединяющими Азербайджан и Венгрию, являются наши общие взгляды на мир

Основополагающими факторами, объединяющими Азербайджан и Венгрию, являются наши общие взгляды на мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на официальном обеде, данном в честь главы нашего государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в Будапеште.

Новость обновляется