https://news.day.az/officialchronicle/1533281.html Президент Ильхам Алиев: Основополагающими факторами, объединяющими Азербайджан и Венгрию, являются наши общие взгляды на мир
Президент Ильхам Алиев: Основополагающими факторами, объединяющими Азербайджан и Венгрию, являются наши общие взгляды на мир
Основополагающими факторами, объединяющими Азербайджан и Венгрию, являются наши общие взгляды на мир.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на официальном обеде, данном в честь главы нашего государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в Будапеште.
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