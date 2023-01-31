https://news.day.az/officialchronicle/1533556.html В Азербайджане утвержден закон "О целевых финансовых санкциях"
В Азербайджане утвержден закон "О целевых финансовых санкциях"
Президент Ильхам Алиев подписал закон "О целевых финансовых санкциях".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, настоящий закон устанавливает в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН правовую основу и порядок применения целевых финансовых санкций в целях предотвращения терроризма, предотвращения финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения, финансирования распространения оружия массового уничтожения.
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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