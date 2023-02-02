https://news.day.az/officialchronicle/1534295.html Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Румынии один на один - ФОТО
Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Румынии один на один - ФОТО
2 февраля после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Румынии Клауса Йоханниса один на один.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала главы государства сфотографировались для официального фото.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре