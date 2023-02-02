Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Румынии один на один

2 февраля после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Румынии Клауса Йоханниса один на один.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала главы государства сфотографировались для официального фото.

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