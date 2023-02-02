Президент Ильхам Алиев: Проект "зеленой" энергии является весьма стратегическим и требует больших инвестиций

Проект "зеленой" энергии является весьма стратегическим и требует больших инвестиций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявлением для прессы.

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