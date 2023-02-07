Президент Ильхам Алиев: В следующем месяце Азербайджан проведет саммит Движения неприсоединения

В следующем месяце Азербайджан проведет саммит Движения неприсоединения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Намибия в Азербайджане Клеменса Хандуукеме Кашуупулвы.

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