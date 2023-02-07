https://news.day.az/officialchronicle/1535859.html В Азербайджане будет усилен госконтроль за импортом и производством табачных изделий и алкогольных напитков
В Азербайджане будет усилен госконтроль за импортом и производством табачных изделий и алкогольных напитков
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении государственного контроля в сфере импорта и производства табачных изделий и алкогольных напитков.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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