В Азербайджане будет усилен госконтроль за импортом и производством табачных изделий и алкогольных напитков

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении государственного контроля в сфере импорта и производства табачных изделий и алкогольных напитков.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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