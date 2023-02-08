Внесены изменения в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.