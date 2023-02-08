В Азербайджане утверждено изменение в связи с регистрацией по месту жительства и месту пребывания

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в "Положение о применении закона Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту пребывания", утвержденное законом №773 Азербайджанской Республики от 8 декабря 1999 года.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, в "Положение о применении закона Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту пребывания", утвержденное законом №773 Азербайджанской Республики от 8 декабря 1999 года, добавлена статья 23-3 следующего содержания:

"23-3. Если документы или информация, необходимые для регистрации по месту жительства и месту пребывания, доступны через информационную систему электронного правительства в соответствующем государственном органе (учреждении), эти документы или информация не требуются от заявителя. В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) по запросу с согласия заявителя или обеспечивается заявителем".