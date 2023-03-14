Президент Ильхам Алиев: Реализация программы «Великое возвращение» потребует много ресурсов

На реализацию программы "Великое возвращение" потребуется много ресурсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

"Мы планируем реализовать проекты, основанные на абсолютно новых, современных стандартах. Мы уже объявили Карабах и Восточный Зангезур зоной "зеленой" энергии. Там будут только возобновляемые источники энергии, которые будут удовлетворять не только потребности населения и промышленности, но и станут очень полезны для остальной части страны", - отметил глава государства.