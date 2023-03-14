https://news.day.az/officialchronicle/1546318.html Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над обеспечением необходимых пропускных способностей для экспорта энергии
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над обеспечением необходимых пропускных способностей для экспорта энергии
Потенциал возобновляемых источников ветряной и солнечной энергии в Азербайджане составляет примерно 200 гигаватт.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.
"Таким образом, сейчас мы уже работаем не только для того, чтобы продолжить привлекать иностранных инвесторов, но и чтобы обеспечить необходимые пропускные способности для экспорта этого объема", - добавил глава государства.
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