https://news.day.az/officialchronicle/1547968.html Президент Ильхам Алиев: В село Талыш вернулись уже 20 семей и вернется еще около 180
Президент Ильхам Алиев: В село Талыш вернулись уже 20 семей и вернется еще около 180
Посмотрите, не прошло и года, как началось восстановление села Талыш. В село Талыш вернулись уже 20 семей и вернется еще около 180 семей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.
Отметив, что не пройдет и года, как в селе Талыш будет жить около 180 семей, глава государства подчеркнул, что для них будут созданы все условия. "Мы - народ, который творит и созидает. В отличие от Армении, мы творим и созидаем на своей территории", - добавил Президент Азербайджана.
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