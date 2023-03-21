Госсекретарь США позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

21 марта государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация вокруг автомобильной дороги Лачин-Ханкенди Азербайджана. Глава государства отметил, что с 12 декабря прошлого года по сегодняшний день обеспечен проезд по ней более 4700 транспортных средств российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста, а также лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и сопровождающих их лиц. Поэтому утверждения Армении о том, что дорога заблокирована, являются ложью.

Президент Азербайджана подчеркнул, что вызывает серьезную обеспокоенность использование Арменией вспомогательной дороги к Лачинской дороге для осуществления незаконных военных перевозок и ротации личного состава на азербайджанских территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы, а также тот факт, что около 10 тысяч военнослужащих армянских вооруженных сил до сих пор находятся на территории Азербайджана. В этой связи глава государства особо подчеркнул необходимость создания пограничного контрольно-пропускного пункта на последней точке Лачинской дороги на армяно-азербайджанской границе.

Президент Ильхам Алиев довел до сведения собеседника, что, по наблюдениям последних недель, Армения злоупотребляет нахождением в этой стране миссии Европейского Союза и проводит политику, направленную на преднамеренную эскалацию ситуации; вооруженные силы Армении и незаконные армянские вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня вдоль азербайджано-армянской государственной границы и на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. В этой связи Президент Азербайджана отметил, что в результате провокации со стороны незаконных армянских формирований 5 марта 2023 года погибли двое азербайджанских военнослужащих, а в результате очередной провокации Армении в день Новруз байрамы 20 марта на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящей через территорию Зангиланского района, был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан полностью привержен мирной повестке дня, готов к нормализации отношений с Арменией и скорейшему подписанию мирного договора и представил армянской стороне текст мирного договора с последними предложениями и поправками.

Глава государства сказал, что высоко оценивает усилия США и государственного секретаря Энтони Блинкена в этом направлении.

В свою очередь, государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США и впредь продолжат усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подписания мирного договора.

Глава государства напомнил, что Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха в продолжение встречи, состоявшейся в Мюнхене, в связи с чем они были приглашены Администрацией Президента Азербайджанской Республики в Баку для продолжения контактов по реинтеграции и обсуждения инфраструктурных проектов.