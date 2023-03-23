Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да услышит Великий Аллах ваши молитвы и примет ваш пост!

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с началом священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"От всей души поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю начала священного месяца Рамазан!

Пусть благословенный месяц Рамазан наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг изобилие, каждой семье - здравие, радость, счастье и благополучие! Да услышит Великий Аллах ваши молитвы и примет ваш пост!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN".