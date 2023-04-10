Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для прессы

10 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступили с заявлениями для прессы в Астане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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