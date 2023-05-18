https://news.day.az/officialchronicle/1565585.html Гейдар Алиев заложил основы развития нового Азербайджана - процветающей и сильной республики - посол
Гейдар Алиев заложил основы развития нового Азербайджана - процветающей и сильной республики - посол
Гейдар Алиев заложил основы развития нового Азербайджана - процветающей и сильной республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам в Азербайджане Данг Минь Кхоя, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.
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