Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц медалью "Терегги" за заслуги в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов в Азербайджане.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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