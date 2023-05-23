https://news.day.az/officialchronicle/1566910.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц медалью "Терегги"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц медалью "Терегги"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц медалью "Терегги" за заслуги в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов в Азербайджане.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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