Президент Румынии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Господин Президент!

Празднование национального праздника Вашей страны - Дня независимости дает возможность передать Вам и народу Азербайджана искренние поздравления, пожелания благополучия и мира.

Тесные и прочные отношения между нашими государствами опираются на стратегические интересы. С этой точки зрения Ваша страна является надежным партнером Румынии в регионе Южного Кавказа. Мой недавний визит в Баку стал прекрасной возможностью для достижения договоренностей о конкретных шагах по укреплению сотрудничества между нашими государствами. Еще раз выражаю Вам признательность за теплый прием и обстоятельные обсуждения с Вашим превосходительством.

Уверен, что мы сможем направить и усилить имеющийся потенциал, как используя возможности в рамках стратегического партнерства, так и развивая региональные проекты в таких сферах, как энергетика и транспорт.

В то же время Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Господин Президент, прошу принять мое глубокое почтение к Вам", - говорится в письме.