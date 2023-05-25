Президент Ильхам Алиев: Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

В первую очередь, хотел бы выразить благодарность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за приглашение принять участие в работе саммита государств-членов ЕврАзЭС в качестве гостя. Сотрудничество Азербайджана со странами-членами ЕврАзЭС, за исключением Армении, успешно развивается на протяжении 30 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Сегодня по инициативе российской стороны состоится трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана", - отметил глава государства.