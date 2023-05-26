Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией вызывает удовлетворение

Сегодняшний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией вызывает удовлетворение.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Дня независимости этой страны.

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