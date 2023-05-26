https://news.day.az/officialchronicle/1567705.html Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией вызывает удовлетворение
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией вызывает удовлетворение
Сегодняшний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией вызывает удовлетворение.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Дня независимости этой страны.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре