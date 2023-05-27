Между Республикой Мальта и Азербайджанской Республикой существуют многолетние двусторонние связи. Уверен, что наши страны и впредь продолжат совместную работу по выявлению новых возможностей для двустороннего сотрудничества с целью дальнейшего укрепления отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Республики Мальта Джорджа Веллы, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Вместе с народом Мальты передаем Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджана.

Мальта продолжает поддерживать тесные связи с Азербайджаном в региональной и многосторонней плоскости, в том числе в рамках ООН и "Восточного партнерства" Европейского Союза.

Приверженная поощрению глобального мира, безопасности и процветания, Мальта верит в возможность найти пути решения ряда проблем, с которыми в настоящее время столкнулось международное сообщество. В качестве избранного члена Совета Безопасности ООН на 2023-2024 годы Мальта, поддерживая основные принципы Устава организации, полна решимости сыграть свою роль в борьбе с такими вызовами", - говорится в письме.