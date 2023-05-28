Президент Ильхам Алиев: Даты освобождения Лачина и нашей сегодняшней встречи здесь имеют символическое значение

Даты освобождения Лачина и нашей сегодняшней здесь встречи также имеют символическое значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

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