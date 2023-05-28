https://news.day.az/officialchronicle/1568345.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня с Азербайджаном считаются
Президент Ильхам Алиев: Сегодня с Азербайджаном считаются
Мы являемся одной из редких стран в мире, которая экономически полностью независима.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.
"Мы приумножили нашу политическую силу, сегодня с Азербайджаном считаются. По меньшей мере, в вопросах региональной безопасности и развития без согласия Азербайджана не может быть реализована ни одна инициатива. Я говорю, по меньшей мере, в региональной, но в то же время сегодня во многих вопросах мирового масштаба позиция Азербайджана считается важной", - подчеркнул глава государства.
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