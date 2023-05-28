https://news.day.az/officialchronicle/1568452.html Президент Израиля поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Израиля поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Государства Израиль Ицхак Герцог направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре