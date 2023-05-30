Президент Азербайджана: Мы видим большие возможности потенциальных проектов сотрудничества в третьих странах

Сегодня во время обсуждений мы также затронули вопрос того, как расширить сотрудничество в сфере энергетики, так как мы видим большие возможности инвестиционных проектов и проектов, связанных с созданием интерконнекторов и потенциальных проектов сотрудничества в третьих странах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе.

Отметив, что с Президентом Израиля также обсуждены планы и то, что уже было сделано в сфере ирригации и сельского хозяйства, глава государства сказал: "Мы знаем о больших достижениях Израиля в этой области и хотим использовать этот положительный опыт для повышения урожайности нашей сельскохозяйственной продукции и диверсификации рынка нашего экспорта".