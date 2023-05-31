Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 28 Мая – Дня независимости

Председатель Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Радик Батыршин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше высокопревосходительство!

От коллектива Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" и от меня лично примите самые искренние поздравления по случаю государственного праздника - Дня независимости Азербайджанской Республики.

Позвольте пожелать Вашей стране мира и согласия, стабильности и благополучия, новых достижений и процветания.

Заверяем Вас, что телерадиокомпания "Мир" и впредь будет максимально объективно и широко освещать жизнь и события, происходящие в республике", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий и заместитель генерального секретаря Айдын Джафаров направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости..

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемый господин Президент!

От имени Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ примите поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Азербайджанской Республики.

За годы суверенного развития Азербайджан добился значительных успехов в деле укрепления государственности, осуществлении глубоких преобразований во всех сферах общественной, политической и экономической жизни, а также упрочил свои позиции на международной арене.

Желаем Вам, глубокоуважаемый господин Президент, новых достижений в Вашей многогранной деятельности во имя процветания Азербайджанской Республики", - говорится в поздравлении.

Король Бельгии Филипп направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство!

Передаю Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости, желаю благополучия и мира", - говорится в поздравлении.

Президент Мальдивской Республики Ибрахим Мохамед Солих направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство!

Очень рад от имени правительства и народа Мальдив и от себя лично передать Вам, правительству и народу Азербайджана искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана - устойчивого прогресса и благополучия", - говорится в поздравлении.