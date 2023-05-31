https://news.day.az/officialchronicle/1569188.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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