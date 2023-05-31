Президент Ильхам Алиев: Уверен, что "Бакинская энергетическая неделя" еще больше укрепит диалог по глобальному сотрудничеству в сфере энергетической безопасности

Уверен, что "Бакинская энергетическая неделя" еще больше укрепит диалог по глобальному сотрудничеству в сфере энергетической безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам "Бакинской энергетической недели".

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