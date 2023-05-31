https://news.day.az/officialchronicle/1569300.html Президент Ильхам Алиев: Я очень горжусь тем, что лидеры Европейского Союза называют Азербайджан надежным партнером
Президент Ильхам Алиев: Я очень горжусь тем, что лидеры Европейского Союза называют Азербайджан надежным партнером
Я очень горжусь тем, что лидеры Европейского Союза называют Азербайджан надежным партнером.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" в Бакинском Экспо-центре.
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