Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Молдову

31 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Республику Молдова для участия во 2-м Саммите Европейского политического сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту города Кишинев главу нашего государства встретили официальные лица.