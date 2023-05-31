https://news.day.az/officialchronicle/1569384.html Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Молдову - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Молдову - ФОТО
31 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Республику Молдова для участия во 2-м Саммите Европейского политического сообщества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту города Кишинев главу нашего государства встретили официальные лица.
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