В Кишиневе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Майей Санду

31 мая в Кишинэу состоялась встреча Президента Азербайджана Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Молдова Майей Санду.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала было сделано совместное фото.

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