https://news.day.az/officialchronicle/1569411.html В Кишиневе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Майей Санду - ФОТО
В Кишиневе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Майей Санду - ФОТО
31 мая в Кишинэу состоялась встреча Президента Азербайджана Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Молдова Майей Санду.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала было сделано совместное фото.
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