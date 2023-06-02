Премьер-министр Кувейта направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости

Премьер-министр Государства Кувейт Ахмед Наваф аль-Ахмед аль-Сабах направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент!

Рады передать Вам искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника дружественной Азербайджанской Республики - Дня независимости.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, выражаем удовлетворение дружественными связями между нашими странами и народами, подчеркиваем, что прилагаем усилия для дальнейшего укрепления этих связей в наших общих интересах.

Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, а Вашему дружественному народу - постоянного развития и благосостояния", - говорится в письме.