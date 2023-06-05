Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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