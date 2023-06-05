https://news.day.az/officialchronicle/1570683.html Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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