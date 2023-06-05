В Азербайджане изменились правила проведения инвестиционного конкурса - УКАЗ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Правила проведения инвестиционного конкурса".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, отныне, если документы или информация, необходимые для участия в конкурсе, могут быть получены в соответствующем государственном учреждении через информационную систему электронного правительства, эти документы или информация не требуются от заявителя.
В случаях, если доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление требуется от соответствующего государственного учреждения на основании запроса с согласия заявителя или предоставляется заявителем.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре