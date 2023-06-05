https://news.day.az/officialchronicle/1570793.html Маки Салл направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости
Маки Салл направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости
Президент Республики Сенегал Маки Салл направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент!
Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.
Желаю Вам и дружественному азербайджанскому народу постоянного прогресса и благосостояния.
Пользуясь этой приятной возможностью, хочу еще раз заявить о готовности работать вместе с Вами для укрепления прочных дружественных связей между нашими странами", - говорится в письме.
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