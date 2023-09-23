Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Служителю двух благородных святынь, Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду по случаю Национального праздника страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.