Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан

25 сентября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Нахчыванском международном аэропорту в честь главы Турецкого государства был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.