https://news.day.az/officialchronicle/1601103.html Президент Ильхам Алиев: Уверен, что процесс интеграции армянского населения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество пройдет успешно
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что процесс интеграции армянского населения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество пройдет успешно
Несколько дней назад в городе Евлах состоялась встреча представителей карабахских армян с представителями государственных структур Азербайджана. Сегодня проводится вторая встреча.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.
Глава государства выразил уверенность, что процесс интеграции армянского населения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество будет идти успешно.
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