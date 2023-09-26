https://news.day.az/officialchronicle/1601503.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Туркменистана
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Туркменистана
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову в связи с национальным праздником этой страны - Днем независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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