Вук Еремич направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Бывший министр иностранных дел Сербии, председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, член Международного центра Низами Гянджеви Вук Еремич направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.