https://news.day.az/officialchronicle/1601997.html Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в Джебраильском жилом комплексе
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в Джебраильском жилом комплексе
28 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в Джебраильском жилом комплексе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре