Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-китайское партнерство день ото дня обогащается новым содержанием

Азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по восходящей линии, наше партнерство день ото дня обогащается новым содержанием.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Ильхамом Аливым Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю Дня образования Китайской Народной Республики.

"Сегодня Китай является одной из наиболее динамично развивающихся стран мира. Достижения и успехи Вашей страны во всех сферах, завоеванные благодаря Вашему решительному и мудрому руководству, вывели ее в ряд самых мощных и передовых стран мира в экономическом отношении, еще больше укрепили ее позиции на международной арене.

Расширение сотрудничества с Китаем - близким другом и надежным партнером - является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Рад, что азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по восходящей линии, наше партнерство день ото дня обогащается новым содержанием.

Хотел бы с удовлетворением отметить, что в настоящее время наши двусторонние связи обладают широкой повесткой дня. Наше взаимовыгодное сотрудничество в экономической, торговой, транспортно-логистической, гуманитарной сферах, в области возобновляемой энергии и других направлениях имеет очень ясные и большие перспективы. В то же время наращивание объемов грузов, транспортируемых из Китая на Запад через Азербайджан, является очередным наглядным примером нашего успешного взаимодействия в рамках проекта "Пояс и путь".

Китайские компании долгое время эффективно функционируют в нашей стране и играют важную роль в развитии наших межгосударственных отношений. Мы хотели бы, чтобы это сотрудничество продолжалось и на наших освобожденных от оккупации территориях.

Азербайджан всегда однозначно поддерживал политику "одного Китая", его территориальную целостность и суверенитет. Мы высоко ценим поддержку Китаем территориальной целостности и суверенитета нашей страны",- говорится в письме.