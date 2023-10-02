https://news.day.az/officialchronicle/1603124.html Теймур Керимли награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение
Теймур Керимли награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение
Теймур Гашим оглу Керимли награжден орденом "Шохрат" за заслуги в развитии литературоведческой науки в Азербайджане.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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