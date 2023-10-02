Теймур Керимли награжден орденом "Шохрат"

Теймур Гашим оглу Керимли награжден орденом "Шохрат" за заслуги в развитии литературоведческой науки в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.