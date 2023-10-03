Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Германии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю 3 октября - Дня германского единства.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю 3 октября - Дня германского единства.
Мы придаем большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Германией. Активное и плодотворное сотрудничество наших стран в политической, экономической и гуманитарной сферах вызывает удовлетворение.
Азербайджан полон решимости укреплять связи с Германией и продолжать взаимовыгодное сотрудничество. Уверен, что как наши межгосударственные отношения, так и представляющее взаимный интерес взаимодействие в рамках Европейского Союза и впредь будут последовательно развиваться и укрепляться.
В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, дружественному народу Германии желаю постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
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